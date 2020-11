Ações asiáticas oscilam com resultados iniciais mostrando eleição acirrada nos EUA

Transeuntes usando máscaras protetoras passam por um quadro eletrônico que mostra a média Nikkei do Japão, a taxa de câmbio entre o iene japonês em relação ao dólar americano e outras índices mundiais. 14/09/2020. REUTERS/Issei Kato.

SYDNEY (Reuters) - Os mercados acionários asiáticos estavam cautelosos nesta quarta-feira (horário local), interrompendo os ganhos iniciais acentuados, uma vez que os resultados iniciais das eleições presidenciais dos Estados Unidos sugeriram uma disputa acirrada, sem um vencedor claro ainda à vista.

Mas os sinais de que o presidente Donald Trump pode se sair vitorioso no Estado da Flórida piorava o sentimento e os yields dos Treasuries de 10 anos recuavam para 0,89%, ante a máxima de cinco meses, de 0,93%.

Os futuros de E-Mini para o S&P 500 recuavam 0,2%, ante alta de 1% de mais cedo. O Nikkei do Japão ainda subia 1%, mas o da Coreia do Sul permanecia estável. O índice mais amplo do MSCI para ações da Ásia-Pacífico fora do Japão recuava 0,3%.

Da mesma forma, o dólar norte-americano revertia as perdas iniciais e valorizava-se 0,4% contra uma cesta de moedas, a 93,494. O euro recuava para 1,1707 dólar, ante 1,1768 dólar.