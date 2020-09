MERCADOS GLOBALES-Acciones caen lastradas por preocupaciones sobre el virus, falta de estímulo

LONDRES/SINGAPUR, 18 sep (Reuters) - Las acciones lidiaban el viernes con las preocupaciones por un repunte de los casos de coronavirus y la persistente decepción debido a que los bancos centrales sólo reafirmaron su apoyo de política monetaria esta semana, sin prometer nuevas medidas de estímulo, lo que mantenía cautos a los inversores.

A pedestrian wearing a face mask walks near an overpass with an electronic board showing stock information, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Lujiazui financial district in Shanghai, China March 17, 2020. REUTERS/Aly Song