MERCADOS GLOBALES-Acciones avanzan gracias a impulso en China y esperanza de estímulo en EEUU

LONDRES/SINGAPUR, 12 oct (Reuters) - Las acciones mundiales tocaban máximos de cinco semanas el lunes, lideradas por el fuerte alza en China, mientras las esperanzas de estímulo contrarrestaban las preocupaciones sobre un aumento de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos.

FILE PHOTO: Passersby wearing protective face masks walk past a screen displaying Nikkei share average and world stock indexes outside a brokerage, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan October 5, 2020. Picture taken with slow shutter speed. REUTERS/Issei Kato