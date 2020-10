MERCADOS GLOBALES-Acciones caen debido a que alza de casos de coronavirus opaca datos de China

LONDRES, 13 oct (Reuters) - Las acciones europeas caían el martes debido a que las preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus opacaron datos comerciales de China que apuntaron a una sólida recuperación, mientras que el dólar estadounidense se alejaba de un mínimo de tres semanas.

Passersby wearing protective face masks, following an outbreak of the coronavirus, are reflected on a screen displaying stock prices outside a brokerage in Tokyo, Japan March 6, 2020. REUTERS/Issei Kato/Files