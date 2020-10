MERCADOS GLOBALES-Bolsas suben por utilidades de empresas, cautela por elecciones limita alzas

LONDRES, 23 oct (Reuters) - Las acciones europeas subían el viernes, impulsadas por datos positivos de ganancias, pero los avances eran limitados por la cautela de los inversores a menos de dos semanas de la elección presidencial en Estados Unidos y por señales conflictivas sobre el progreso de las negociaciones en Washington sobre más estímulos fiscales.

FILE PHOTO: Traders work at their desks whilst screens show market data at CMC Markets in London, Britain, January 16, 2019. REUTERS/John Sibley