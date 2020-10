MERCADOS GLOBALES-Acciones caen por aumento de casos del virus y dudas sobre estímulo en EEUU

LONDRES/SÍDNEY, 26 oct (Reuters) - Las acciones mundiales comenzaron la semana a la baja, ya que el aumento de casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos nublaba el panorama económico mundial, mientras los líderes chinos se reunían para evaluar el futuro del gigante económico.

FILE PHOTO: A passersby wearing a protective face mask stands in front of a screen displaying world stock indexes outside a brokerage, in Tokyo, Japan October 5, 2020. REUTERS/Issei Kato