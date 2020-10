MERCADOS GLOBALES-Acciones se hunden ante amenaza de posibles confinamientos por coronavirus

LONDRES, 28 oct (Reuters) - Las acciones globales y el euro caían el miércoles debido al aumento de las infecciones de coronavirus en Europa y Estados Unidos, que causaba temores sobre la posible aplicación de estrictas medidas de confinamiento que dañarían recuperaciones económicas ya frágiles.

People wearing face masks are pictured at Schloss Strasse shopping street, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Berlin, Germany, October 20, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch