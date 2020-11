MERCADOS GLOBALES-Bolsas suben impulsadas por datos manufactureros; dólar gana terreno

NUEVA YORK, 2 nov (Reuters) - Las acciones mundiales se recuperaban desde mínimos de un mes el lunes, ya que positivos datos en China y Europa compensaron los nuevos confinamientos para frenar la propagación del COVID-19, mientras que el dólar y el oro subían por la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

FILE PHOTO: Traders work at their desks whilst screens show market data at CMC Markets in London, Britain, January 16, 2019. REUTERS/John Sibley