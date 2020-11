MERCADOS GLOBALES-Euforia por vacuna sostiene a las bolsas; retornos de bonos continúan subiendo

LONDRES, 10 nov (Reuters) - Los mercados accionarios y de materias primas continuaban subiendo el martes, en medio de la euforia generada por la vacuna contra el COVID-19 que ha enviado a los índices globales a máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos gubernamentales extendían sus avances.

