MERCADOS GLOBALES-Acciones caen y dólar sube por rebaja de esperanzas de recuperación económica

LONDRES, 24 sep (Reuters) - Las acciones mundiales caían y el dólar tocaba un máximo de dos meses el jueves por preocupaciones de los inversores sobre otro impacto económico por la pandemia del coronavirus antes de la publicación de un dato clave de desempleo en Estados Unidos y comentarios del jefe de la Reserva Federal.

FILE PHOTO: People wearing protective masks, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, are reflected on a screen showing stock prices outside a brokerage in Tokyo, Japan August 31, 2020. REUTERS/Kim Kyung-Hoon