Cobre cae por tercera sesión seguida por tomas de ganancias y preocupación por COVID

LONDRES, 26 oct (Reuters) - Los precios del cobre caían el lunes, alargando su declive, y tocaron su nivel más bajo en casi una semana, mientras los inversores recogían ganancias en medio de los crecientes casos de COVID-19 y más retrasos en un acuerdo de estímulo en Estados Unidos.

Líneas de procesamiento de níquel en una fundición en el Parque Industrial Indonesia Weda Bay en Halmahera, provincia Malucas Septentrionales, Indonesia. 30 de abril, 2020. Cortesía de Parque Industrial Indonesia Weda Bay/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. CRÉDITOS OBLIGATORIOS. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.