METALES PRECIOSOS-Precio del oro se afirma por debilidad del dólar

Brazaletes de oro en Peshawar, Pakistán, 6 agosto 2020. REUTERS/Fayaz Aziz

25 nov (Reuters) - El precio del oro se afirmaba el miércoles tras el retroceso que experimentó en las sesiones previas, ya que un dólar más débil ayudaba a contrarrestar la apuesta por las acciones y otros activos más riesgosos por esperanzas de recuperación basadas en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus.

* A las 0914 GMT, el oro al contado ganaba un 0,2%, a 1.811 dólares la onza, tras tocar en la víspera su mínimo desde el 17 de julio, a 1.800,01 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban también un 0,2%, a 1.808,80 dólares.

* “En la actualidad hay claramente una caza de gangas. Los precios han caído más de 150 dólares en las dos últimas semanas y los inversores están aprovechando esta oportunidad para tomar posiciones”, dijo Robin Bhar, analista independiente.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0,2%, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas.

* Sunilkumar Katke, de Axis Securities, dijo que la debilidad del dólar es una buena oportunidad para los inversores que no compraron oro en marzo. “La estrategia es ‘vender cuando suba’ a plazo muy corto”, afirmó.

* Los analistas no esperan una inmediata recuperación del oro, ya que las acciones están trepando hasta nuevos máximos de récord impulsadas por el optimismo sobre las vacunas contra el COVID-19 y una transición de poder fluida en Washington.

* No obstante, Rhona O’Connell, analista de StoneX, dijo que es probable que haya una consolidación en el precio del oro, ya que “una vacuna no es una cura y la aceleración en las tasas de infección es una gran preocupación, no solo humanitaria, sino también económica. Las tasas de interés negativas persistirán”.

* En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 0,5%, a 23,37 dólares la onza; el platino cedía un 0,3%, a 958,67 dólares; y el paladio perdía un 0,8%, a 2.329,50 dólares.