MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 10 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 10 de septiembre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La Secretaría de Hacienda de México está considerando prolongar la relajación de reglas de crédito bancario para ayudar a la recuperación de su golpeada economía, dijo el miércoles un funcionario de alto nivel, tras la presentación de un presupuesto austero para 2021 que deja poco margen de maniobra.

CITIBANAMEX - En resumen, incluso después de un cambio dramático en las circunstancias, la propuesta del paquete económico se adhiere a los mismos principios que prevalecían antes de la crisis del Covid-19: prioridades de gasto similares en general, austeridad y una buena dosis de optimismo en las proyecciones de variables macro clave, incluso si eso significa que habrá que realizar más ajustes a lo largo del camino.

* La moneda local cotizaba en 21.3203 por dólar, con una ganancia de un 0.15%, frente a los 21.3520 del precio de referencia de Reuters del miércoles.

BANORTE - En Estados Unidos el Senado votará hoy sobre un nuevo paquete de estímulo reducido promovido por algunos senadores Republicanos. Sin embargo, las probabilidades de que sea aprobado son casi nulas, ante la postura de los Demócratas de que no lo apoyarán, mientras que tampoco parece haber el respaldo de todos los Republicanos, en un contexto donde se requieren 60 votos para su aprobación.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subió el miércoles un 0.24% a 36,157.96 puntos con un volumen de 138.3 millones de títulos negociados.

MONEX - Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de validar una modesta agenda en Asia, considerando el escenario de política monetaria del BCE, mayor información sobre el Brexit (se espera una reunión de urgencia con la UE) y a la espera de publicarse datos en EUA. Adicional a dichos temas, persisten las preocupaciones por las empresas tecnológicas en EUA, emisoras que durante días previos han presentado importantes periodos de volatilidad.

METANÁLISIS - Al parecer, el mercado recibió con cierta tranquilidad el Paquete Económico 2021, ya que no hubo sorpresas, aunque como señalamos en el reporte de ayer, el crecimiento de 4.6% del PIB para 2021 y la producción de petróleo también se le hizo muy optimista al mercado. El alza de la Bolsa en México, estuvo contagiada por el rebote que tuvieron la mayoría de los mercados bursátiles en el mundo, y en particular de Wall Street, donde las principales acciones tecnológicas tuvieron un “rebote” importante, aunque habrá que ver si no se trata de un “pull back” (regreso por confirmar), ya que algunas emisoras dieron oportunidades para entrar después de las pérdidas de la tres jornadas previas

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió el miércoles dos puntos base a un 5.77%, mientras que la tasa a 20 años bajó tres a 6.69%.

BANORTE - Tasas globales mixtas, con los principales activos europeos ajustando 1-2pb mientras los bonos de la periferia ganan hasta 2pb. La curva de Treasuries con pocos cambios con inversionistas a la espera de mayor información. Ayer, la curva de Bonos M cerró con un ligero aplanamiento resultado de presiones en la parte corta de 1pb y ganancias de 2pb en promedio en la parte media y larga.