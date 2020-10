Crudo sube 2% tras cierres plataformas Golfo de México, débil panorama demanda contiene alza

Imagen de archivo de bombas de extracción de crudo en Midland, Texas, EEUU. 11 febrero 2019. REUTERS/Nick Oxford

NUEVA YORK, 27 oct (Reuters) - Los precios del crudo subieron el martes, luego de que las petroleras cerraron parte de su producción en el Golfo de México debido a un huracán, aunque el avance de las infecciones por coronavirus y el aumento de la oferta libia limitaron las ganancias.

* Empresas como BP, Chevron, Shell y Equinor ASA evacuaron sus plataformas o cerraron instalaciones, con recortes de producción hasta ahora de un 16%, o 294.000 barriles por día (bpd) ante el paso del huracán Zeta.

* El referencial Brent ganó 74 centavos, o un 1,83%, a 41,20 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermediate sumó 1,01 dólares, o un 2,62%, a 39,57 dólares. Ambos contratos cayeron más de 3% el lunes.

* El alza de precios inducida por Zeta, que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que se debilitó a tormenta tropical el martes desde huracán el día previo, podría tener corta vida, ya que se espera que la demanda se debilite nuevamente ante el alza de casos de coronavirus.

* “Tenemos muchas debilidades... no hay vacuna, no hay estímulos y una posibilidad muy real de una elección disputada en un par de días, y un mercado de acciones que no reacciona positivamente a eso”, dijo Bob Yawger, director de futuros de ene4rgía de Mizuho.

* La producción de Libia repuntaría a 1 millón de bpd en las próximas semanas, un retorno más rápido de lo que muchos analistas habían pronosticado y que complica los esfuerzos de otros miembros y aliados de la OPEP para restringir los suministros que llegan al mercado.

* El mercado espera que las cifras semanales de inventarios petroleros de Estados Unidos que se publican el martes y el miércoles muestren un aumento de las existencias de combustibles. Los analistas calculan un incremento en las existencias de crudo en torno a 1,1 millones de barriles.