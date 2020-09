Wall Street se hunde por nueva ola liquidadora del sector de tecnología

FOTO DE ARCHIVO. Operadores caminan frente al edificio de la bolsa de Nueva York. REUTERS/Lucas Jackson

4 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street se hundían el viernes después del desplome de la sesión anterior, en medio de una nueva ola vendedora de acciones de tecnología que opacaba el efecto de un reporte que mostró una caída mayor a la prevista en la tasa de desempleo de Estados Unidos.

* El índice Nasdaq, donde cotizan buena parte de las gigantes tecnológicas en Estados Unidos, perdió hasta 4%, arrastrada por las fuertes bajas de papeles de Apple Inc AAPL.O, Microsoft Inc MSFT.O, Amazon.com Inc AMZN.O, Tesla Inc TSLA.O y Nvidia Inc NVDA.O.

* Previamente en el día, un reporte del Departamento del Trabajo indicó que la tasa de desempleo en Estados Unidos descendió a 8,4% en agosto desde 10,2% en julio, una caída más acentuada que la baja a 9,8% que esperaban los economistas. La creación de empleos, sin embargo, se incrementó a un menor ritmo que en el mes anterior. [nL1N2G10IA]

* De todas formas, estos datos añaden presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para que reanuden sus estancadas negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda económica por el coronavirus, a fin de que el país pueda superar la peor recesión desde la década de 1930.

* A las 1520 GMT en la bolsa de Nueva York, el índice S&P 500 .SPX caía 77,64 puntos, o 2,24%, a 3.376,55 unidades; mientras que el promedio industrial Dow Jones .DJI bajaba 517,20 puntos, 1,87%, a 27.765,75 unidades.

* En tanto, el Nasdaq .IXIC perdía 450,27 puntos, o 3,91%, a 11.003,88 unidades.

* Los segmentos de tecnología .SPLRCT, servicios de comunicación .SPLRCL y de consumo discrecional .SPLRCD sufrían los declives más pronunciados en el S&P 500. Los golpeados sectores de finanzas .SPSY, industrias .SPLRCI y energía .SPNY contrarrestaban la tendencia, al subir entre 0,4% y 1%.

* El índice de volatilidad de Wall Street .VIX, una medición sobre el temor de los inversores al panorama económico desfavorable, alcanzó su mayor nivel en 11 semanas.