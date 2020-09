Liquidación de tecnológicas presiona a Wall St mientras suben pedidos de ayuda por desempleo

Imagen de archivo de un hombre con mascarilla caminando por Wall Street, en Nueva York, EEUU. 13 marzo 2020. REUTERS/Lucas Jackson

17 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street bajaban el jueves luego de datos que arrojaron elevadas cifras de pedidos de subsidios por desempleo en Estados Unidos, mientras que los papeles de empresas tecnológicas como Apple o Amazon.com caían y lastraban al Nasdaq.

* Los 11 principales segmentos del S&P 500 bajaban en los negocios del mediodía y los papeles de las compañías de energía lideraban el declive, en medio de los temores por la débil demanda de combustible que están impactando en los precios del petróleo.

* A las 1520 GMT, el promedio industrial Dow Jones cedía 18,59 puntos, o 0,06%, a 28.013,50 unidades; en tanto que el índice S&P 500 caía 12,55 puntos, o 0,37%, a 3.372,94 unidades; y el índice compuesto Nasdaq perdía 94,59 puntos, o 0,86%, a 10.955,87 unidades.

* Las acciones de la banca cedían 1,1%, en tanto que el subsegmento de finanzas caía 1%, un día después de que la Reserva Federal se comprometió a mantener las tasas de interés ultra bajas por un periodo prolongado a fin de sacar a la mayor economía del mundo de la recesión inducida por la pandemia.

* Pero ante la advertencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que el camino hacia el máximo empleo era largo, los mercados bursátiles quedaron decepcionado ante la falta de detalles más concretos sobre los planes de estímulos monetarios del banco central.

* En un factor que pone de relieve la recuperación lenta, el informe del Departamento del Trabajo del jueves mostró que el número de estadounidenses que pidieron nuevos subsidios por desempleo cayó la semana pasada, pero la cifra aún se encuentra en niveles extremadamente elevados.

* El índice Nasdaq, que ingresó a territorio de corrección previamente este mes, bajó otro 1,2% al inicio de sesión.

* Los papeles de Facebook Inc, Apple, Amazon.com, Tesla Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc y Netflix Inc perdieron en conjunto 150.000 millones de dólares en capitalización de mercado en la primera hora de los negocios.