Wall Street sube tras positivos datos económicos EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Operadores caminan frente al edificio de la bolsa de Nueva York. REUTERS/Lucas Jackson

29 oct (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subían el jueves después de que positivos datos de la economía de Estados Unidos eclipsaban los temores sobre el aumento de los casos de coronavirus, mientras que las firmas de tecnología encontraban soporte antes de la entrega de resultados trimestrales.

* La economía de Estados Unidos creció a un ritmo récord en el tercer trimestre a medida que el gobierno canalizó más de 3 billones de dólares en ayuda por la pandemia. Un informe separado mostró que las solicitudes semanales por beneficios de desempleo cayeron más de lo esperado la última semana.

* “El PIB fue espectacular, como se esperaba”, dijo Chris Larkin, director gerente de productos de comercio e inversión de E*TRADE Financial. “Pero queda por ver si eso puede proporcionar algún catalizador dado que realmente no está capturando la desaceleración que hemos visto en las últimas semanas y estamos saliendo de una deprimente lectura del segundo trimestre”.

* Pero el índice de volatilidad CBOE aún ronda máximos de 15 semanas ya que la fuerza de trabajo de la Casa Blanca por el coronavirus pidió medidas agresivas para frenar la propagación de la enfermedad y debido también a la ansiedad sobre el resultado de la elección presidencial del 3 de noviembre.

* El candidato demócrata Joe Biden mantiene una cómoda ventaja sobre el presidente Donald Trump en los sondeos de opinión a nivel nacional, pero la carrera en estados cruciales que decidirán la elección es mucho más cerrada.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,54% a 26.662 puntos, mientras que el S&P 500 ganaba un 0,78% a 3.296,75, y el Nasdaq Composite sumaba un 1,22% a 11.139 unidades.

* El Nasdaq era apuntalado por los avances de Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que ganaban entre un 0,4% y un 3% antes de que reporten sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión.

* Facebook Inc, que también reporta más tarde en el día, escalaba un 3,2%, tras el optimista pronóstico de Pinterest Inc para el crecimiento de las ventas que resaltó un repunte en el gasto publicitario.