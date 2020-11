S&P 500 y Nasdaq caen, inversores abandonan acciones de tecnológicas

FOTO DE ARCHIVO: Una vista del exterior del mercado Nasdaq en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 24 de octubre de 2016. REUTERS/Shannon Stapleton

10 nov (Reuters) - El S&P 500 caía el martes ya que se desvanecía el entusiasmo por las señales de una primera prueba exitosa de una vacuna para el COVID-19 que está en etapas finales, mientras los inversores continuaban sacando dinero de las grandes empresas tecnológicas, las más beneficiadas por la pandemia.

* Netflix Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc y Microsoft Corp -a las que le ha ido bien desde que comenzó a implementarse masivamente el teletrabajo este año, llevando a Wall Street a varios récords- extendieron las pérdidas del lunes e hicieron caer el Nasdaq alrededor del 2%.

* Los índices de tecnología, servicios de comunicación y consumo discrecional perdían más de un 1% ya que los inversores optaron por sectores que se espera que se beneficien de una reapertura total de la economía, como el de energía y el industrial.

* Los principales índices de Estados Unidos alcanzaron nuevos picos el lunes luego de que los datos del ensayo de la vacuna para el COVID-19 de Pfizer Inc. estimularon las apuestas de una rápida recuperación económica el próximo año.

* La victoria proyectada del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos también alegró al mercado.

* Biden elogió los progresos de la vacuna, pero llamó a la precaución al decir que pasarían “muchos meses más” antes de que una inmunización generalizada esté disponible. Mientras tanto, los nuevos casos diarios en Estados Unidos superaron los 100.000 por sexto día consecutivo.

* A las 1600 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 51,07 puntos, o un 0,18%, a 29.209,03 unidades, mientras que el S&P 500 caía 36,66 puntos, o un 1,03%, a 3.513,84 unidades. El Nasdaq perdía 273,699 puntos, o un 2,34%, a 11.440,084 unidades.

* Apple Inc subía aproximadamente un 0,2% antes de realizar evento más tarde en el día en el que se espera que presente nuevas computadoras Mac utilizando sus propios chips de procesador internos.