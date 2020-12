Investigadores creen haber encontrado nueva especie de ballena frente a México

9 dic (Reuters) - Investigadores creen que han encontrado una especie de ballena picuda, hasta ahora desconocida, en aguas de la costa occidental de México. Si se confirma, la nueva especie marcaría un descubrimiento significativo entre los gigantes mamíferos acuáticos.

Una posible nueva especie de ballenas picudas nadan bajo el agua en esta foto sin fecha proporcionada por Sea Shepherd.