Importação chinesa de minério de ferro cai pelo 2º mês consecutivo; cresce no ano

Minério de ferro é descarregado em Lianyungang

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China caíram pelo segundo mês consecutivo em novembro, recuando 8,1% na comparação mensal, devido à redução dos embarques dos principais exportadores, mostraram dados oficiais da alfândega nesta segunda-feira.

A China trouxe 98,15 milhões de toneladas do principal ingrediente da siderurgia no mês passado, em comparação com 106,74 milhões de toneladas importadas em outubro, de acordo com dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas.

O volume, contudo, representou um aumento de 8,3% em relação a novembro de 2019.

“Os embarques da Austrália e do Brasil ficaram em níveis relativamente baixos nos últimos dois meses”, disse Richard Lu, analista sênior da CRU em Pequim, acrescentando que os volumes de dezembro são normalmente maiores, embora haja uma necessidade de monitorar as condições climáticas.

Lu também observou que lucros decentes com produtos siderúrgicos sustentaram a demanda das siderúrgicas por minério de ferro.

As taxas médias semanais de utilização da capacidade em 163 usinas em todo o país ficaram acima de 84,4% em novembro contra 84,2% em outubro e 82,5% no mesmo período do ano passado, segundo dados compilados pela consultoria Mysteel.

Nos primeiros 11 meses do ano, as importações de minério de ferro ficaram em 1,07 bilhão de toneladas, superando as importações do ano inteiro de 1,06 bilhão de toneladas em 2019, mostraram os dados alfandegários.

(Por Min Zhang e Shivani Singh)