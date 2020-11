Contratos futuros do minério sobem com otimismo sobre demanda na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro e do aço negociados na China tiveram alta nesta sexta-feira, com a commodity alcançando seu terceiro ganho semanal consecutivo e os preços da bobina a quente seu sexto, já que a queda nos estoques de aço alimentou as esperanças da demanda.

Os estoques dos cinco principais produtos de aço --incluindo vergalhões de aço usados para construção e bobinas a quente-- caíram 3,3% esta semana até 26 de novembro, para 15 milhões de toneladas, mostraram dados da consultoria Mysteel.

Somando-se à demanda, as taxas de utilização em 247 altos-fornos em toda a China subiram para 92,47% esta semana, de acordo com a Mysteel.

Os contratos futuros de minério de ferro mais negociados na bolsa de Dalian, para entrega em janeiro, fecharam em alta de 1,5%, a 902 iuanres (137,07 dólares) por tonelada. Ele ganhou 1,6% esta semana.

As bobinas laminadas a quente na Bolsa de Futuros de Xangai saltaram 2,1%, para 4.151 iuanes por tonelada, registrando sua sexta semana de ganhos.

O vergalhão de aço aumentou 1,2%, para 3.924 iuanes por tonelada, e o aço inoxidável subiu 1,1%, para 13.355 iuanes por tonelada.