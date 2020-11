Minério de ferro tem maior valorização mensal desde maio na China

MANILA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram os ganhos nesta segunda-feira, com o contrato de referência de Dalian registrando sua maior alta mensal desde maio, já que os indicadores econômicos otimistas da China, maior produtora de aço, ajudaram a sustentar o impulso de compra do ingrediente siderúrgico.

A atividade fabril da China se expandiu no ritmo mais rápido em mais de três anos em novembro, mantendo a segunda maior economia do mundo no caminho para se recuperar totalmente da crise do coronavírus.

O minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China encerrou as negociações com alta de 1,1%, a 911,50 iuanes (138,36 dólares) a tonelada, após atingir uma máxima de 919 iuanes no início da sessão. O contrato ganhou 15,3% neste mês.

Os preços spot do minério de ferro também dispararam, atingindo o nível mais alto desde janeiro de 2014, a 131,50 dólares a tonelada nesta segunda-feira, de acordo com a consultoria SteelHome.

“Beneficiando-se da rápida recuperação da economia nacional que estimulou a demanda... o desempenho geral da indústria siderúrgica nacional este ano (tem sido) melhor do que o esperado”, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota.

Citando comentários de Luo Tiejun, vice-presidente da Associação de Ferro e Aço da China, analistas da Sinosteel disseram que uma série de medidas de redução de impostos e taxas por parte do governo também ajudou a impulsionar a atividade empresarial.