Minério de ferro se recupera e fecha em alta com forte demanda da China

Minério de ferro da região de Pilbara, na Austrália. REUTERS/David Gray

MANILA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro se recuperaram ao longo da sessão desta terça-feira após as perdas iniciais, com os contratos referenciais de Dalian e Cingapura se firmando diante da forte demanda chinesa pelo ingrediente siderúrgico.

O minério de ferro mais negociado para entrega em janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian encerrou as negociações com alta de 0,3%, a 908,50 iuanes (138,38 dólares) a tonelada.

No entanto, o entusiasmo do mercado com a queda dos estoques de aço e minério de ferro na China foi moderado por uma desaceleração prevista na demanda de inverno no maior consumidor de metais do mundo, disseram analistas.

Os estoques de aço da China caíram substancialmente de um recorde sazonal de 12,92 milhões de toneladas na semana passada, disse o economista do banco OCBC Howie Lee.

A forte demanda do usuário final e o recente fechamento de algumas plantas na principal cidade siderúrgica da China, Tangshan, podem ter levado à rápida redução dos estoques, disse Lee.

O minério de ferro spot atingiu na segunda-feira o nível mais alto desde janeiro de 2014, a 131,50 dólares a tonelada, e ficou estável nesta terça-feira, de acordo com a consultoria SteelHome.

Os estoques de minério de ferro da China caíram por duas semanas consecutivas, após um longo período de cinco meses de aumento no volume armazenado, acrescentou Lee.