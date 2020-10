Vale diz que continuam negociações para acordo global de indenização por Brumadinho

Manifestantes protestam em sede da Vale em Brumadinho." REUTERS/Washington Alves

SÃO PAULO (Reuters) - Após audiência conciliatória ocorrida na quinta-feira, no âmbito da Ação Civil Pública referente ao desastre de Brumadinho (MG), a Vale afirmou nesta sexta-feira que continuam em andamento as negociações com o Estado e demais autores da ACP para um acordo global de indenização por danos coletivos e compensação para a sociedade e meio ambiente.

“O objetivo da Vale é alcançar um acordo estável para a execução das reparações e compensações, com a suspensão da referida ACP e de outros processos civis existentes”, disse a companhia.

Mas a empresa pontuou que, “neste momento, não é possível estimar com segurança as condições ou prazos para conclusão das negociações em curso”.

A companhia disse que nova audiência foi marcada para o dia 17 de novembro.

“A Vale reitera o seu compromisso com as ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem, que se iniciaram imediatamente após o ocorrido”, declarou.

Na véspera, cerca de 150 pessoas integrantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) ocuparam a sede administrativa da mineradora Vale em Brumadinho, reivindicando a extensão do prazo do pagamento do auxílio emergencial para cerca de 100 mil pessoas.

Eles ainda protestaram contra alegadas falhas no fornecimento de água para as comunidades, sob o encargo da companhia desde o desastre em 2019. A Vale negou que tenha ocorrido problema na distribuição.