Produção de minério de ferro da Vale aumenta 2,3% no 3º tri; vendas caem 11%

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de minério de ferro da mineradora Vale atingiu 88,7 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2020, aumento de 2,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas um salto de 31,2% ante o segundo trimestre, informou a empresa nesta segunda-feira.

O resultado foi obtido com um recorde trimestral de 56,9 milhões de toneladas no Sistema Norte, impulsionado pelo S11D, que produziu 24,4 milhões de toneladas no período, aumento de 19,8% na comparação anual.

No acumulado de nove meses de 2020, a Vale produziu 215,9 milhões de toneladas, queda de 3,5% ante o mesmo período do ano passado.

Desde o início de 2019, a companhia vem sofrendo com o desastre de Brumadinho (MG), que resultou em uma série de restrições para as operações da empresa. Este ano, as atividades tiveram impacto adicional da pandemia de Covid-19.

A Vale não alterou a meta de produção para o ano, estimada anteriormente entre 310 milhões e 330 milhões de toneladas, com um número mais provavelmente “na extremidade inferior” da projeção.

Isso significa que a companhia tem que elevar a produção para 94,1 milhões de toneladas no quarto trimestre para atingir o volume de 310 milhões de toneladas.

A Vale espera para o quarto trimestre a licença e o alvará necessários para a retomada das operações de Serra Leste (no sistema Norte), o que poderá adicionar até 6 milhões de toneladas/ano à capacidade de produção.

A companhia informou também que o desempenho geral dos Sistemas Sul e Sudeste melhorou em todas as unidades operacionais, notadamente no Complexo de Itabira e no site de Timbopeba (operando por um trimestre inteiro, devido à retomada em junho), e com a retomada das operações na mina de Fazendão em julho.

A produção de pelotas da Vale totalizou 8,6 milhões de toneladas no terceiro trimestre, um aumento de 21,1% ante o segundo trimestre, principalmente devido à maior disponibilidade de “pellet feed”, em especial do Complexo de Itabira, e ao melhor desempenho operacional das usinas de pelotização.

No entanto, a fabricação de pelotas caiu 23,1% ante o mesmo período do ano passado.

Já as vendas de minério de ferro pela Vale atingiram 65,77 milhões de toneladas, queda de 11,2% na comparação com o terceiro trimestre de 2019 e aumento de 20,4% ante o segundo trimestre. Incluindo pelotas, as vendas somaram 74,2 milhões de toneladas.

“O ‘lead time’ de logística entre produção e vendas CFR começou a se normalizar em setembro, com estoques ainda em trânsito na cadeia de suprimentos, com vendas totais de 28,6 milhões de toneladas, e o desempenho deve melhorar ainda mais no quarto trimestre de 2020, sujeito à abordagem da Vale sobre a maximização de margem, que prioriza produtos blendados em seu portfólio”, acrescentou a companhia.

NÍQUEL

A produção de níquel da Vale no trimestre atingiu 47,1 mil toneladas, queda de 8,4% ante o mesmo período do ano passado, enquanto as vendas somaram 58,2 mil toneladas, aumento de 14,3% na mesma comparação.

A companhia disse que as operações no Atlântico Norte foram impactadas por trabalhos de manutenção remarcados para o terceiro trimestre, em decorrência da pandemia de Covid-19.

Segundo a Vale, a produção de níquel acabado da Vale Nova Caledônia (VNC) atingiu 8,5 mil toneladas no trimestre, ficando 18% abaixo do segundo trimestre, “uma vez que todo o estoque de óxido de níquel restante foi processado no segundo trimestre como parte do plano de fechamento da refinaria de VNC”.

A companhia comentou ainda que, “caso nenhuma solução sustentável seja encontrada nos próximos meses para o desinvestimento em VNC”, dará início às etapas necessárias para colocá-la em “care and maintenance” em 2021.

Sobre o carvão, a empresa afirmou que a depressão na demanda continua a influenciar os níveis de produção da Vale, “uma vez que os estoques na mina e no porto permanecem altos, próximos dos limites de armazenamento das instalações”.

No terceiro trimestre, a produção de carvão aumentou 9,3% em relação ao segundo trimestre, para 1,4 milhão de toneladas, uma vez que não foram necessárias paradas operacionais adicionais, mas caiu quase 40% na comparação anual. Já as vendas recuaram 36,6% ante o mesmo período de 2019.

A Vale disse que decidiu retomar seu plano de manutenção para carvão em novembro de 2020, “e as equipes já estão em mobilização para isso”.

“Após essa ação, espera-se que as melhores condições operacionais levem a uma produção em ‘run-rate’ de 15 Mtpa (milhões de toneladas ao ano).”