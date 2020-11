Caso Brumadinho terá nova audiência em dezembro após proposta da Vale ser rejeitada

Homenagem de familiares a vítimas de desastre com barragem da Vale em Brumadinho (MG) 25/02/2020 REUTERS/Cristiane Mattos

SÃO PAULO (Reuters) - O governo de Minas Gerais e instituições do sistema de Justiça não aceitaram nesta terça-feira proposta financeira da mineradora Vale para um acordo global relacionado a reparações pelo desastre de Brumadinho (MG), e uma nova audiência foi marcada para o dia 9 de dezembro.

Segundo comunicado divulgado pelo governo de Minas após audiência com a mineradora, a proposta feita pela Vale “não está em conformidade com as premissas que haviam sido acordadas”.

O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, havia comentado no final de outubro sobre um avanço nas premissas para o acordo, quando ressaltou que a empresa quer um acerto estável que dê segurança jurídica sobre as reparações.

Ainda segundo a nota do governo, a Vale solicitou prazo para análise das considerações feitas pelo Estado sobre o assunto.

Pouco antes, a Vale havia informado que segue mantendo um “diálogo construtivo” com o governo de Minas Gerais e instituições de Justiça visando um possível acordo global sobre Brumadinho.

A Vale afirmou também que ainda não há definição de valores para um eventual acordo relacionado ao desastre com a barragem de rejeitos de mineração que deixou cerca de 270 pessoas mortas, em janeiro de 2019.

Na reunião desta terça-feira, no Cejusc, órgão de mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ficou acordado que a empresa estenderá um pagamento emergencial para o mês de dezembro, segundo a companhia.

De acordo com nota do governo mineiro, a extensão do auxílio para regiões atingidas foi acertada após pedido das instituições jurídicas que representam o Estado e a União, já que os pagamentos iriam se encerrar em novembro.