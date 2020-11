Mir gana el campeonato mundial de MotoGP en Valencia

Slideshow ( 3 images )

VALENCIA, España, 15 nov (Reuters) - El piloto español de Suzuki Joan Mir se hizo por primera vez con la corona de MotoGP y se convirtió en el primer campeón del mundo del equipo japonés en dos décadas, con un séptimo puesto en el Gran Premio de Valencia el domingo.

Mir comenzó la carrera con una ventaja de 37 puntos sobre sus rivales más cercanos, Fabio Quartararo de Petronas Yamaha y su compañero de equipo de Suzuki Alex Rins, y se aseguró por cuarta vez consecutiva posicionarse entre los 10 primeros tras salir desde la 12ª posición de la parrilla emulando al estadounidense Kenny Roberts Jr. que ganó el campeonato de pilotos para Suzuki en 2000.

“Increíble. No tengo palabras para describir esta emoción porque es algo por lo que he estado luchando toda mi vida”, dijo el español de 23 años, que ganó el título mundial de Moto3 en 2017.

“Conseguir finalmente este resultado en este momento no puedo reír, no puedo llorar. Es una mezcla de emociones. Estoy muy, muy feliz. Necesito un tiempo para relajarme y entender lo que pasó porque no tengo palabras”.

A falta de una carrera, Mir tiene una ventaja inalcanzable de 29 puntos sobre Franco Morbidelli de Petronas Yamaha, que resistió un enérgico desafío de Jack Miller del Pramac Racing para sellar su tercera victoria de la temporada.

Pol Espargaró de KTM completó el podio.

Suzuki, que busca ganar su primer campeonato de constructores desde 1982, está empatado con Ducati en 201 puntos de cara al final de temporada el próximo fin de semana en el Circuito Internacional del Algarve, en Portugal.