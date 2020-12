Índia diz que está no caminho certo para atingir metas do acordo de Paris

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse neste sábado que o país estava dobrando as fontes de energia limpa e que estava a caminho de atingir as normas de emissões estabelecidas no acordo de Paris, em 2015, sobre mudanças climáticas.

A Índia, um dos principais emissores de gases de efeito estufa que levam ao aquecimento global, está de olho em 450 gigawatts de capacidade de energia renovável até 2030, disse Modi em um discurso na Cúpula Global do Clima.

A capacidade de energia renovável alcançaria 175 gigawatts antes de 2022, disse ele.