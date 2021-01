EUA administraram 4,2 mi vacinas contra Covid-19; distribuíram mais de 13 mi doses

(Reuters) - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) disse que já foram administradas as 4.225.756 primeiras doses de vacinas contra Covid-19 no país até a manhã de sábado e distribuídas 13.071.925 doses.

A contagem das doses de vacina distribuídas e o número de pessoas que receberam a primeira das duas injeções correspondem às vacinas da Moderna e da Pfizer/BioNTech, disse o órgão.

De acordo com dados divulgados no dia 30 de dezembro, o órgão havia administrado as 2.794.588 primeiras doses das vacinas e distribuído 12.409.050 doses.

Um total de 2.217.025 doses da vacina foram distribuídas para uso em instalações de saúde de longo prazo, e 282.740 pessoas nessas instalações receberam sua primeira dose, afirmou o órgão.