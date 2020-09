Polícia usa gás lacrimogêneo em retorno dos protestos dos "coletes-amarelos" em Paris

Paris, França 12/09/2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIS (Reuters) - A polícia francesa atirou gás lacrimogêneo e prendeu mais de 200 pessoas em Paris neste sábado, no retorno de protestos dos “coletes-amarelos” às ruas da capital pela primeira vez desde o isolamento contra a pandemia de coronavírus.

O movimento “coletes-amarelos”, batizado pelos coletes altamente visíveis dos motoristas, começou no fim de 2018 contra as reformas do preço do combustível e da economia em geral, um grande desafio ao presidente Emmanuel Macron, com manifestações espalhadas pela França.

Até o meio-dia de sábado, centenas de manifestantes tinham se reunido no ponto de partida para duas marchas autorizadas.

Enquanto uma delas partiu sem incidentes, a outra viu a polícia entrar em conflito com grupos que deixaram a rota designada e colocaram fogo em latas de lixo e um carro.

Alguns dos manifestantes usaram roupas pretas e carregaram bandeiras de um movimento antifascismo, indicando a presença de radicais chamados de “black blocks”, frequentemente culpados pela violência em protestos de rua na França.

O retorno do movimento acontece no momento em que a França luta contra o crescimento de casos de coronavírus.