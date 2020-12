Líderes buscam mais negociações para acordo comercial do Brexit, após prazo expirar

BRUXELAS/LONDRES (Reuters) - Londres e Bruxelas concordaram neste domingo em “ir mais adiante” nos próximos dias para tentar selar o tão esperado acordo comercial entre as partes, apesar de terem perdido o mais recente prazo para evitar a saída turbulenta dos britânicos da União Europeia, ao final deste mês.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Executiva da UE, Ursula von der Leyen, haviam dado aos negociadores a data-limite deste domingo para que eles encontrassem uma maneira de resolver o impasse sobre os termos que garantem à Grã-Bretanha acesso a tarifa zero e alíquota zero no mercado europeu.

Neste domingo, então, eles ordenaram que os negociadores prosseguissem, embora Johnson tenha soado pessimista sobre as perspectivas de um avanço.

“Apesar da exaustão após quase um ano de negociações, e apesar do fato de termos perdido os prazos repetidas vezes, achamos que é responsável, neste momento, ir mais adiante nas negociações”, disseram Johnson e von der Leyen em um comunicado conjunto.

A Grã-Bretanha deixou a UE em janeiro, mas permanece como membro informal até 31 de dezembro - data final de um período de transição durante o qual permaneceu no mercado da UE e na união aduaneira.

Um Brexit sem um acordo comercial prejudicaria as economias da Europa, enviaria ondas de choque através dos mercados financeiros, confundiria as fronteiras e semearia o caos nas delicadas cadeias de abastecimento em toda a Europa e fora dali.

“Cada oportunidade de chegar a um acordo é muito bem-vinda”, disse a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim.

Os dois lados têm encontrado dificuldade para chegar a um acordo sobre os direitos de pesca em águas britânicas e a UE exige que a Grã-Bretanha enfrente consequências se, no futuro, divergir das regras do bloco sobre concorrência justa - o que chama de igualdade de condições.

O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, disse que, apesar dos comentários recentes por parte dos britânicos, ele entendeu que há um amplo acordo sobre a manutenção dos padrões existentes.

“Acho que os dois lados querem um acordo e querem um acordo agora”, disse Coveney à emissora nacional RTE. “Minha opinião é que um acordo pode ser feito, mas realmente precisa ser fechado nos próximos dias”.

O principal negociador sobre o Brexit na UE, Michel Barnier, irá resumir o status das negociações para um grupo de embaixadores dos países europeus na manhã desta segunda-feira. Eles irão, então, analisar a situação, disse no Twitter Sebastian Fischer, porta-voz da UE para a Alemanha e que detém a presidência rotativa do grupo.