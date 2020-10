Álbum de Bon Jovi "2020" hace "preguntas" sobre pandemia, raza, policía

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) - Jon Bon Jovi aborda temas sociales candentes de Estados Unidos en “2020”, su decimoquinto álbum de estudio: la pandemia de coronavirus, las relaciones raciales y la violencia policial, pero dice que está haciendo preguntas, no tomando partido.

“Digo que es de actualidad en lugar de político (...) que no tomo partido”, dijo el músico a Reuters TV. Pero agregó: “Traté de considerarme un testigo de la historia. Y si solo estuviera presenciando la historia, podría escribir los hechos y tal vez podría plantear una pregunta. Pero ahí es donde quería dejarlo”, agregó.

La banda de rock Bon Jovi, incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018, se formó en 1983 y sigue siendo uno de los mayores grupos de la industria musical estadounidense.

El grupo grabó el álbum en marzo de 2019 en Nashville, con planes de lanzarlo en mayo del 2020.

Pero lo pospuso al 2 de octubre y sumó dos nuevos temas, “Do What You Can”, que presenta a Bon Jovi con mascarilla celebrando a los trabajadores que están en la primera línea de la pandemia, y “American Reckoning”, sobre George Floyd, un hombre negro que murió bajo la rodilla de un policía de Mineápolis.

La canción “Brothers in Arms” hace un guiño al exmariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick, quien provocó un debate nacional cuando protestó contra la injusticia racial arrodillándose mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos antes de los partidos.

Consultado sobre si estaba preocupado por una reacción desfavorable al abordar temas que dividieron a los estadounidenses, en especial antes de las elecciones del 3 de noviembre, Bon Jovi dijo que estaba “consciente” pero no asustado.

“Definitivamente me he abierto a las críticas”, afirmó. “Pero hay momentos en mi día, para ser honesto contigo, en los que me siento y creo que tengo miedo de cuál va a ser la reacción al disco y qué va a pensar la gente de mí. Y luego hay horas del día en que digo, ¿a quién le importa? Es importante que hables. Eso es lo que un artista debe hacer”, concluyó.