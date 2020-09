Pandemia aumenta la demanda por alimentos en base a plantas: Nestlé

KONOLFINGEN, Suiza, 28 sep (Reuters) - La demanda por comida a base de plantas ha aumentado durante la crisis del coronavirus, debido a que los consumidores intentan alimentarse de manera saludable y por los problemas de suministro de carne que han enfrentado algunas fábricas, dijo el lunes el jefe del gigante suizo de los alimentos Nestlé.

FILE PHOTO: The Nestle logo is seen during the opening of the 151st Annual General Meeting of Nestle in Lausanne, Switzerland April 12, 2018. REUTERS/Pierre Albouy/File Photo