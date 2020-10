Tras su rotunda victoria electoral, Ardern dice que formará Gobierno en tres semanas

WELLINGTON, 18 oct (Reuters) - Después de su aplastante victoria en las elecciones del sábado, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo el domingo que formaría Gobierno en las próximas tres semanas, sin detallar si su partido dirigirá el país solo o formando coalición.

El sábado, Ardern obtuvo la mayor victoria electoral del Partido Laborista (centro-izquierda) en medio siglo. Su nueva mayoría en el Parlamento le permite formar el primer Gobierno de un solo partido desde que Nueva Zelanda adoptó el sistema de votación proporcional en 1996.

El Partido Laborista obtuvo 64 de los 120 escaños del Parlamento unicameral de Nueva Zelanda.

Durante los últimos tres años, Ardern ha formado coalición con el Partido Verde y los nacionalistas del New Zealand First y, aunque ya no necesita apoyo, las coaliciones son la norma en Nueva Zelanda.

“He sido una creadora de consensos pero también necesito trabajar con el mandato que se le ha dado a los laboristas”, dijo Ardern en rueda de prensa.

“He dicho a los Verdes que hablaría con ellos la semana que viene”, apuntó. “No quiero sacar ninguna conclusión en este momento”.

Los Verdes se hicieron con el 7,6% de los votos, pero el NZ First, liderado por el viceprimer Ministro Winston Peters, no consiguió suficiente apoyo para volver al Parlamento. Quien si regresó fue el Partido Maorí, que representa a la comunidad indígena (que es alrededor del 15% de la población).

La rotunda victoria de Ardern supone un espaldarazo para su gobierno progresista y su liderazgo en la lucha contra la COVID-19 en el país, así como para su manejo de la masacre de 51 fieles en dos mezquitas de Christchurch y de la fatal erupción de un volcán el año pasado.