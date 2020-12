Patrocinadores japoneses acuerdan extender contratos para aplazados JJOO de Tokio

IMAGEN DE ARCHIVO. Una mujer utilizando mascarilla toma una fotografía a os anillos olímpicos frente al Estadio Nacional de Tokio, Japón October 14, 2020. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

TOKIO, 24 dic (Reuters) - Los organizadores de Tokio 2020 dijeron el jueves que los 68 patrocinadores locales de los Juegos Olímpicos acordaron en principio extender sus contratos para la aplazada celebración deportiva, mientras el aumento de infecciones por coronavirus en Japón eclipsa el evento.

Los Juegos Olímpicos de Tokio estaban programados originalmente para 2020, pero se pospusieron un año debido a la pandemia.

“Las empresas asociadas me contaron la difícil situación en la que se encuentran debido a la pandemia”, dijo el presidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori, en una conferencia de prensa. “Pero también me dijeron que definitivamente quieren que se celebren los Juegos y están dispuestos a ofrecer todo el apoyo posible”.

Los organizadores de Tokio 2020 esperan más de 22.000 millones de yenes (212 millones de dólares) en contribuciones adicionales de su parte, dijo Mori.

Los patrocinadores nacionales incluyen empresas afectadas por una fuerte caída en la demanda de viajes en medio de la pandemia, como Japan Airlines Co Ltd, All Nippon Airways Co Ltd y la agencia de viajes JTB Corp., que planea reducir su fuerza laboral en 6.500 personas.

“Debe haber habido varios debates dentro de cada empresa (...) Creo que han decidido seguir cooperando con nosotros al darse cuenta de la importancia histórica de lo que puede ser un evento único en cien años”, señaló.

Además de las empresas de turismo y transporte, la lista de patrocinadores también incluye a Canon Inc, Nippon Telegraph and Telephone Corp y otras firmas familiares japonesas.

Sondeos recientes en diarios japoneses muestran que dos tercios del público cree que los Juegos deberían posponerse nuevamente o cancelarse por completo. No obstante, el primer ministro, Yoshihide Suga ha dicho repetidas veces que está decidido a celebrarlos como prueba de que la humanidad ha derrotado al virus.

(1 dólar = 103,6300 yenes)