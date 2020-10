OPEP vuelve a recortar pronóstico para demanda de crudo en 2021 por alza de casos de coronavirus

LONDRES, 13 oct (Reuters) - La recuperación de la demanda mundial de petróleo en 2021 será más lenta de lo que se estimó previamente, en medio de un aumento de casos de coronavirus, dijo el martes la OPEP, lo que se suma a los obstáculos que enfrentan el grupo y sus aliados para equilibrar el mercado.

FILE PHOTO: The logo of the Organization of the Petroleoum Exporting Countries (OPEC) is seen outside OPEC's headquarters in Vienna, Austria April 9, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger