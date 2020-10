Rusia apunta a más discusiones de OPEP+ ante débil panorama para demanda

LONDRES, 19 oct (Reuters) - El Kremlin anunció que habrá una nueva ronda de negociaciones petroleras con Arabia Saudita cuando el grupo de productores conocido como OPEP+ se reúna el lunes para discutir el debilitamiento de la demanda de cara al aumento de infecciones de coronavirus.

FILE PHOTO: A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed stock graph and Opec logo in this illustration picture, April 14, 2020. REUTERS/Dado Ruvic