OPEP y Rusia estudian mayores recortes en producción petrolera: fuentes

LONDRES, 3 nov (Reuters) - La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia están estudiando recortes más profundos a la producción de crudo a inicios del próximo año para fortalecer el mercado, dijeron una fuente del grupo y otra familiarizada con las ideas de Moscú.

FILE PHOTO: A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed stock graph and Opec logo in this illustration picture, April 14, 2020. REUTERS/Dado Ruvic