OPEP+ evalúa extensión de recorte bombeo, ve menor cumplimiento

DUBÁI/LONDRES, 16 nov (Reuters) - La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se están inclinando hacia aplazar un planificado aumento de la producción de petróleo en enero en al menos tres meses para respaldar los precios mientras la pandemia de COVID-19 continúa su segunda ola, dijeron fuentes a Reuters el lunes.

FILE PHOTO: A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed stock graph and Opec logo in this illustration picture, April 14, 2020. REUTERS/Dado Ruvic