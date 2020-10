OPEP+ se compromete a tomar medidas ante la preocupación por la débil demanda

LONDRES/MOSCÚ/DUBÁI, 19 oct (Reuters) - La OPEP y productores aliados se comprometieron el lunes a tomar medidas para apoyar el mercado del petróleo, conforme aumentaban las preocupaciones de que una segunda ola de la pandemia frene la demanda y un plan anterior para aumentar la producción a partir del año próximo deprima aún más los precios.

FILE PHOTO: A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed stock graph and Opec logo in this illustration picture, April 14, 2020. REUTERS/Dado Ruvic