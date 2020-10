Artista polaco recrea famoso póster de Solidaridad para protesta por derecho al aborto

VARSOVIA, 29 oct (Reuters) - El artista polaco Jarek Kubicki diseñó carteles para los cientos de miles de personas que protestan contra la restricción al aborto en Polonia, basándose en una famosa imagen del sindicato Solidaridad, que ayudó a derrocar al comunismo en el país.

