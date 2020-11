Brasil precisa ser recompensado por preservação da Amazônia, diz Mourão

Vice-presidente Hamilton Mourão 16/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil deveria ser recompensado financeiramente pela preservação ambiental da Amazônia, afirmou o vice-presidente da República e coordenador do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, nesta quarta-feira.

Mourão afirmou, em live promovida pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE), que o mundo precisa da Amazônia devido ao “papel fundamental” da floresta na climatologia global, e disse que o Brasil deveria receber pagamentos para proteger a imensa região.

Mourão foi escalado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para melhorar a imagem do Brasil na área ambiental, depois que o aumento nas queimadas e no desmatamento na região, constatado por dados oficiais, motivou críticas dentro e fora do país.