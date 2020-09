Líder na Câmara diz que governo segue comprometido com teto de gastos e rigor fiscal

Ricardo Barros em Brasília 27/03/2018 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou nesta quarta-feira que a gestão do presidente Jair Bolsonaro irá manter o teto de gastos e o rigor fiscal e que não haverá propostas para aumentar carga tributária.

“Estamos buscando dentro do Orçamento recursos para avançar nos programas. Se for necessário, fazemos uma substituição”, disse o deputado depois de uma reunião entre Bolsonaro, ministros --entre eles o da Economia, Paulo Guedes-- e líderes do governo no Congresso para tratar da proposta de reforma tributária e da criação do Renda Brasil.