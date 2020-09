Reforma tributária está viva, mas só será apresentada quando tiver votos, diz líder

Ricardo Barros em Brasília 17/10/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - A reforma tributária segue em discussão entre o governo e base aliada, mas só será anunciada quando contar com votos suficientes para ser aprovada, afirmou nesta segunda-feira o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR).

Em entrevista à CNN Brasil, Barros confirmou que ainda há divergência quanto a pontos da proposta, caso da tributação de dividendos e também da criação de um imposto sobre transações financeiras.

O líder afirmou ainda que o senador Marcio Bittar (MDB-AC), mantém conversas com sua equipe e deve apresentar uma proposta de criação do Renda Cidadã na terça ou quarta-feira.

Barros explicou que o valor do benefício a ser pago, no entanto, só será definido no decorrer das votações no Congresso e a depender da aprovação de propostas que indicarão fontes para esse auxílio, caso da que trata dos precatórios.

O líder reconheceu que a utilização de recursos dos precatórios para bancar o programa de distribuição de renda é uma “postergação” de pagamento de débitos, mas ponderou que essa foi a solução encontrada, junto com a utilização de recursos do Fundeb, para garantir o Renda Cidadã sem desrespeitar o teto de gastos.