Barroso pede que plenário do STF julgue afastamento de senador flagrado com dinheiro na cueca

Senador Chico Rodrigues 09/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso pediu nesta sexta-feira que o plenário da corte julgue a decisão que ele tomou na véspera de determinar o afastamento por 90 dias do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com dinheiro na cueca em operação realizada pela Polícia Federal que apura desvio de recursos para o enfrentamento da Covid-19.

No despacho, Barroso destacou que não haveria a obrigação de sua decisão ser submetida a uma confirmação dos demais colegas, mas quer que o presidente do Supremo, Luiz Fux, coloque o assunto na pauta do plenário o quanto antes.

“Apesar da ausência de obrigatoriedade de submissão da presente cautelar a referendo, dada a relevância institucional da matéria, requeiro a imediata inclusão deste processo na pauta do plenário”, afirmou.

O Senado ainda terá de decidir se mantém ou derruba a decisão do Supremo de afastar Chico Rodrigues. Ainda não houve uma manifestação formal dos senadores sobre o assunto.

Na prática, a decisão de Barroso de levar o caso ao plenário tem por objetivo conferir mais peso para a determinação do Supremo.