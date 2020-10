PERFIL-Arce, el padre del "milagro boliviano" que devuelve el socialismo al poder

BUENOS AIRES/LA PAZ, 19 oct (Reuters) - El exministro Luis Arce, conocido por muchos como el padre del “milagro económico” de Bolivia, se alzó con la presidencia del país en primera vuelta, según sondeos que parecen determinantes, llevando al socialismo nuevamente al poder.

FILE PHOTO: Presidential candidate Luis Arce of the Movement to Socialism party (MAS) speaks during a closing campaign rally ahead of the Bolivian presidential election, in El Alto, on the outskirts of La Paz, Bolivia, October 14, 2020. REUTERS/David Mercado