Não existe corrupção no governo nem por ministros, nem por parlamentares, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília 22/10/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Em visita ao Maranhão nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não existe corrupção em seu governo e dessa vez incluiu neste feito não apenas seus ministros, mas também os parlamentares aliados do governo.

“Estamos fazendo mais com menos. E como disse o senador aqui, não existe uma só notícia de corrupção em nosso governo. Isso devemos obviamente pelos ministros e pelos parlamentares que trabalham em conjunto visando um só objetivo, o bem-estar do seu Estado e do nosso Brasil”, discursou Bolsonaro ao participar da inauguração de um trecho da BR-135, em São Luís.

Há duas semanas, em uma operação sobre desvios de recursos da saúde em Roraima, a Polícia Federal fez buscas na casa do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), então vice-líder do governo no Senado e envolvido nas denúncias.

Os policiais fizeram uma busca pessoal no senador ao desconfiar que ele escondia dinheiro nas roupas e encontraram cédulas na cueca e entre as nádegas de Rodrigues.

Bolsonaro exonerou o senador da vice-liderança no mesmo dia, enquanto aliados tentavam distanciar o governo do escândalo alegando que parlamentares, mesmo sendo vice-líderes, não eram parte do governo.