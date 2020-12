Bolsonaro diz que país chegou ao limite de endividamento e pede volta à normalidade

29/11/2020 REUTERS/Pilar Olivares

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira em vídeo transmitido em uma rede social que o Brasil chegou ao limite do endividamento para fazer frente aos impactos da pandemia de Covid-19 e pediu uma volta à normalidade no país.

No vídeo, o presidente, que passa o final de ano no litoral paulista, caminha na praia até se reunir com um grupo de pessoas aglomeradas em uma cerca, a maioria delas não usando máscaras, assim como o presidente, em um violação das orientações das autoridades de saúde, que recomendam o uso de máscara e que aglomerações sejam evitadas para conter a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 192 mil pessoas no Brasil.