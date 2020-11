Bolsonaro passa por exames de rotina no serviço médico do Planalto, diz Presidência

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto 17/11/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro passou na manhã desta terça-feira por exames médicos de rotina no serviço médico do Palácio do Planalto, disse a Presidência da República, sem dar mais detalhes sobre quais exames o presidente realizou.

Bolsonaro, de 65 anos, contraiu Covid-19 em julho e disse ter se recuperado da doença sem sofrer sintomas mais sérios. Em setembro, o presidente se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um cálculo na bexiga.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, esteve no Palácio do Planalto nesta manhã e, perguntada por jornalistas como estava o presidente, respondeu que “está tudo ótimo”.

Após ser esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, Bolsonaro passou por quatro cirurgias relacionadas ao ataque. A primeira, de emergência, em Juiz de Fora (MG), onde ocorreu o atentado contra ele. Depois foram intervenções realizadas em São Paulo, para desobstrução intestinal, retirada de uma bolsa de colostomia e correção de uma hérnia.