Forças Armadas estarão sempre prontas para garantir liberdade, diz Bolsonaro

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que as Forças Armadas do país estarão sempre prontas para garantir a liberdade do povo brasileiro, durante evento da Força Aérea Brasileira em Brasília.

“Quando tudo parecer incerto, lembrem-se das Forças Armadas. Como bem diz a História, elas sempre estarão prontas para defender a pátria e para garantir a nossa liberdade”, disse o presidente em cerimônia do Dia do Aviador.

Na ocasião, Bolsonaro também batizou o caça de fabricação sueca Gripen, cuja compra pela FAB foi acertada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e disse que a nova aeronave, junto com o cargueiro KC-390, outro projeto militar iniciado em governos petistas, mudará a capacidade operacional da Força Aérea.

“2020 será um ano marcante na história da Força Aérea Brasileira, fomos capazes de colocar no ar dois vetores que podem transformar de forma irreverssível nossa operacionalidade, nossa capacidade logística e afirmar nossa superioridade nos 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo indispensáveis à nossa soberania”, afirmou Bolsonaro.